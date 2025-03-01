السبت 01 مارس 2025
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رياضة

بنزيما يعيد متابعة حساب كريستيانو رونالدو عبر انستجرام

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما

 قام كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، بإعادة متابعة حساب كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكان كريم بنزيما قد ألغى متابعة كريستيانو رونالدو بشكل مفاجئ، على الرغم من علاقة الثنائي الجيدة منذ أن تزاملا في ريال مدريد الإسباني.

ولم يتم الكشف عن أي أسباب حول تصرف قائد الاتحاد، ولكن يبدو أن تصريحات رونالدو قد أزعجته بعض الشيء.

فيما كان يواصل رونالدو متابعة بنزيما بشكل طبيعي، دون إلغاء المتابعة، عكس ما توقع بالبعض بأنه بادله إلغاء متابعته على منصة "إنستجرام".

 

تصريحات كريستيانو  رونالدو التي تسببت في غضب بنزيما 

وخرج كريستيانو خلال تصريحات لـ"LA SEXTA" أكد خلالها على أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم، وأنه أثبت ذلك بالأرقام القياسية والتاريخية التي حققها.

تعليق بنزيما 

وعلق بنزيما على هذه التصريحات عقب فوز الاتحاد على الهلال (4-1) السبت الماضي، ضمن الجولة 21 بدوري المحترفين السعودي، قائلا: "أعتقد أن لكل شخص الحق في قول ما يريد.. فإذا كان يعتقد أنه اللاعب الأفضل في التاريخ، فهذا رأيه".

وأضاف: “من وجهة نظري، هناك الكثير من اللاعبين.. فعلى سبيل المثال، أنا أفضل رونالدو نازاريو "أسطورة منتخب البرازيل”. لكن في الوقت ذاته، كريستيانو يبقى كريستيانو".

وهذه التصريحات أثارت الجدل حول علاقة النجمين، خاصة أن بنزيما ورونالدو كانا زميلين في نادي ريال مدريد الإسباني لسنوات عديدة، وحققا معا العديد من البطولات والألقاب.

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