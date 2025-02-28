الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

رونالدو يقود تشكيل النصر أمام العروبة في الدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي

أعلن مدرب فريق النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة  نظيره العروبة، اليوم الجمعة، على ملعب استاد العروبة في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي.

ويقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر في مباراة العروبة اليوم. 

تشكيل النصر أمام العروبة

موعد مباراة النصر ضد العروبة في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة النصر والعروبة في الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة عند الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد العروبة في الدوري السعودي

ويمكن مشاهدة مباراة النصر والعروبة، عبر شبكة قنوات إس إس سي السعودية، وبالأخص على ssc extra 1 hd، ssc extra 1 sd.

ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والعروبة، المعلق فهد العتيبي.

ويسعى فريق النصر إلى الفوز  على العروبة، لتعزيز مركزه ومواصلة اللحاق بالمتصدر والوصيف الهلال والاتحاد، منتشيًا بفوزه بالجولة الماضية على الوحدة متذيل الترتيب بنتيجة 2-0.

ويحتل رفقاء رونالدو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة.

وعلى جانب آخر، يتسلح العروبة بعاملي الأرض والجمهور لحصد الثلاث نقاط وتحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 23 نقطة.

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