سيدة تنهي حياة زوجها في أول ساعات رمضان بالغربية

شهدت محافظة الغربية، في الساعات الأولى من شهر رمضان المبارك، جريمة قتل مروعة هزت قرية شوني التابعة لمركز طنطا، حيث عُثر على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مقتولًا أمام منزل زوجته العرفية فجر اليوم، وسط حالة من الذهول والصدمة بين الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات بسلاح أبيض أمام أحد المنازل.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد ك.ال"، يبلغ من العمر 32 عامًا، ويعمل في تجارة الفاكهة، ومقيم بعزبة فتح الله هدية التابعة لقرية شوني.

صورة القتيل

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية كان متزوجًا عرفيًا من المتهمة التي تعمل أيضًا في تجارة الفاكهة منذ عامين إلا أن خلافًا نشب بينهما فجر اليوم وتطور الأمر إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل مروعة بمدينة طنطا.

المفاجأة أن الزوجة العرفية، المتهمة الرئيسية في الحادث لم تحاول الفرار بل سارعت إلى تسليم نفسها لقسم شرطة طنطا عقب ارتكابها الجريمة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإجراء عملية التشريح، بهدف تحديد السبب الدقيق للوفاة، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لاستكمال التحقيقات وجمع المعلومات، عبر سماع أقوال أسرة المجني عليه وأصدقائه، للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافع ارتكاب الجريمة.

وتستمر التحقيقات لكشف التفاصيل الكاملة حول الحادث الذي هز الغربية في أول أيام الشهر الفضيل.

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