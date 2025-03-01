السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مؤشر الذهب يتهاوى عالميا، الأونصة تراجعت لـ 2855 دولارا

مؤشر الذهب - فيتو
مؤشر الذهب - فيتو

مؤشر الذهب عالميا، تلون مؤشر الذهب بالأحمر خلال حركة التداولات العالمية بالساعات الماضية ليلامس المؤشر المستوى 2855 دولار للأونصة الواحدة، اليوم السبت 1 مارس 2025، متراجعا بنحو 70 دولارا فى الأونصة.

اقرأ التالي: ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم

 

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

حركة أسعار الذهب العالمية 

وشهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا ملحوظًا، حيث تراجع سعر الأوقية في المعاملات الفورية ليصل إلى 2855 دولارًا، بعد اقترابه من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تداولات يناير المنتهى.

جدير بالذكر يُعزى هذا الارتفاع الذى وصل له المؤشر خلال تداولات يناير 2025 إلى ضعف الدولار الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، خاصةً بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة، مما أثار قلقًا بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية. 

 

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

الذهب ملاذ آمن ضد التضخم 

 جدير بالذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا، وتركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4622 جنيهًا للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4045 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3467 جنيهًا.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

الاستثمار في الذهب وتحقيق الأهداف المالية 

 الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار في المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار في الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار في الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار في الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب اسعار الذهب العالمي اسعار الذهب العالمية أسعار الذهب العالمية بتعاملات اليوم الاستثمار التداولات العالمية التداولات الذهب عالميا الذهب عيار 24 المعاملات الفورية تداول حركة اسعار الذهب حركة التداولات العالمية سبائك الذهب عيار 24

مواد متعلقة

أسعار الذهب أول يوم في رمضان وهذا العيار يسجل 4622 جنيهًا

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية صباح اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

سعر الدولار فى البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة بالأسواق، عيار 21 يتجاوز الـ 4 آلاف جنيه

أسعار الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات الأسبوع (تحديث لحظي)

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 وصل لكام النهاردة؟
ads

الأكثر قراءة

بدءا من اليوم وحتى عيد الفطر المبارك، المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل سيد الناس لعمر سعد

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من فهد البطل والقنوات الناقلة

ضيع وقتنا، الخارجية الأمريكية تطالب زيلينسكي بالاعتذار

ساويرس عن تراشق ترامب وزيلينسكي: أذكى قرار للسيسي عدم الذهاب إلى البيت الأبيض

حالة الطقس أول أيام شهر رمضان 2025، أمطار على هذه المناطق

باليوم والساعة، موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب إفريقيا

أخبار مصر: سبب صادم بوفاة شقيقتين بطب وصيدلة ببني سويف، زيادة سعر بيريل وفيروز، تفاصيل جديدة عن طرد زيلينسكي من البيت الأبيض

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

لأول مرة منذ 230 عاما، إعادة بناء وجه موزارت تكشف ملامحه الغامضة

رسميا، مايكروسوفت تعلن موعد إغلاق "سكايب" وتكشف عن البديل

غطت وجهها وكادت تبكي، شاهد رد فعل سفيرة أوكرانيا أثناء شجار ترامب وزيلينسكي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بدءا من اليوم، المواعيد الجديدة لقطارات الوجه البحري خلال شهر رمضان

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ترامب يوبخ زيلينسكي ويطرده.. كواليس لقاء الـ 80 دقيقة في البيت الأبيض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواعيد صلاة التراويح في محافظات مصر

تفسير حلم الصوم في المنام وعلاقته بقرب الفرج وزوال الهموم

حدث في 1 رمضان، فتح مصر على يد عمرو بن العاص

المزيد
الجريدة الرسمية