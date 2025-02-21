خطاب الله تعالى لعباده

من عظيم فضل الله تعالى ورحمته بالعباد يُخاطبهم بلسان الحضرة، فيقول سبحانه في الحديث القدسي: "عبدي كنت لك من قبل أن تكن، فكن لي بعدما كنت، أكن لك على الدوام، عبدي، أوجدتك من العدم ولم تك شيئا، وسويتك بيدي إكراما مني وتكريما لك فلم أبدأ خلقك بكلمة كٌن التي أوجدت بها كل شئ،، ونفخت فيك من روحي وخلقتك في أحسن تقويم، وأسجدت لك ملائكتي وعلمتك الأسماء كلها وجعلتك متفوقا على ملائكتي ومنحتك نعمة العقل والعلم والبيان..

وخلقت منك حواء أمتي وجعلتها موضع الأنس لك وفضلتك على كثير ممن خلقت تفضيلًا، وسخرت لك ما في سمواتي وأرضي، وجعلتك خليفة لي وهديتك بكتبي ورسالاتي ورسلي، وجعلتك خليفة لي في أرضي لتُعمرها وتٌثري الحياة عليها وهيئت لك كل أسباب ذلك، ولتنشر رحمتي بين خلقي وتُقيم عدلي.

عبدي، تغفل عني ولا أغفل عنك، تنساني ولا أنساك، تُخالف أمري ولا أقنطك من رحمتي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أبسط إليك يدي بالنهار لأتوب عليك مما أقترفته بالليل من الذنوب والمعاصي، وأبسط يدي لك بالليل لأتوب عليك مما أقترفته من السيئات بالنهار..

عبدي، أنا أرأف بك وأحن وأعطف وألطف وأشفق عليك من أمك التي تكونت في أحشاءها وولدتك، عبدي، أنزلت عليك كُتبي وأرسلت إليك أنبيائي ورسلي وفرضت عليك فرائض ليستقيم أمرك وليستقيم حالك ولتنعم وتسعد في الدنيا والآخرة، وأنا الغني عنك وعن عبادتك وعن العالمين..

عبدي، أنت الضعيف وأنا القوي، وأنت الفقير وأنا الغني، وأنا العليم وأنت الجهول، وأنا الباقي وأنت الفاني، طاعتك لا تزيد شيئا في ملكي ومعصيتك لن تضرني، فأنا الذي لا تنفعه طاعة ولا تَضره معصية..

عبدي، أنا اقرب إليك منك ومن حبل وريدك وأنا الذي لا يُفَارق.. عبدي، ستُفارق كل أهلك وأحبابك ودنياك وتعود إلي محمولًا ضعيفًا لا حول لك ولا قوة، فكن لي عبدا مٌحبا مُطيعا أتلقاك بكرمي وجودي وفضلي ورحمتي وإحساني وأقيمك بجواري، وأسكنك جناني وألبسك من حلل جناني وأزينك بزينتي وأسكنك قصوري..

وأزوجك من حوري وآنسك بأنسي وأقيمك في كرامتي في دار خلد مخلدة لا موت فيها ولا فناء وفي نعيم دائم، لا ضعف ولا إحتياج ولا عوز ولا سقم ولا مرض ولا عجز وشيب وهرم، ولا كلل ولا سأم ولا ملل ولا ألم ولا حزن ولا خوف ولا جوع ولا ظمأ ولا هم ولا غم ولا كرب ولا قلك.. عبدي، كنت لك من قبل أن تكن فكن لي بعدما كنت أكن لك على الدوام"..

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