أشرف صبحي يرأس اجتماع مجلس صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، اجتماعًا بمجلس إدارة الصندوق، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعرض الاجتماع الموقف المالي للصندوق خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى اليوم، واعتماد قرارات مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، مناقشة واعتماد القوائم المالية للصندوق، عرض الاستثمارات المتداولة لصندوق التمويل الأهلي، كما تناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجارية ذات الصلة، والتطرق إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات والبرامج المختلفة المنفذة؛ لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية.

أشرف صبحي يترأس اجتماع مجلس صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة

جدد الوزير تأكيده بأهمية البحث عن آليات لتعزيز وتعظيم الموارد المالية بشكل دائم، والمُضي قدمًا نحو مزيد من الاهتمام بملف الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى الدعم الكبير للقيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب وكافة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الشراكة بين القطاعي العام والخاص في مجال الاستثمار والصناعة الرياضية.



وزارة الرياضة تجري قرعة رحلات العمرة لـ ماراثون زايد

فيما أجرت وزارة الشباب والرياضة مراسم القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين برحلة العمرة المقدمة كجوائز ضمن فعاليات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري، الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 50 ألف متسابق من مختلف الفئات العمرية وبمشاركة مجموعة كبيرة من ذوي الهمم.

وشهد ماراثون زايد الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، توزيع جوائز إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 200 عمرة تم السحب عليها خلال القرعة، التي أقيمت بحضور الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من الرياضيين والإعلاميين.

ماراثون زايد، وزارة الرياضة تجري قرعة لاختيار الفائزين برحلة العمرة

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الماراثون يُعد نموذجًا رائدًا للتعاون المصري الإماراتي في دعم القضايا الإنسانية والرياضية، مشيدًا بالإقبال الكبير من المشاركين، والذي يعكس نجاح هذا الحدث الرياضي المميز. كما أثنى الوزير على الجهود المبذولة في تنظيم الماراثون واختيار العاصمة الإدارية الجديدة كموقع لانطلاقه، بما يبرز المشروعات القومية الكبرى في مصر.

وأشار الوزير إلى أن القرعة الإلكترونية تعكس الشفافية والمصداقية، حيث تم اختيار الفائزين برحلة العمرة بحضور جميع الجهات المعنية.

وعبّر عدد من الفائزين عن سعادتهم الغامرة بالجائزة، مُعربين عن شكرهم للوزارة والقائمين على الماراثون.

يُذكر أن ماراثون الشيخ زايد الخيري أصبح حدثًا سنويًا يجمع بين الرياضة والعمل الخيري، ويعزز قيم التضامن المجتمعي، مما يجعله واحدًا من أهم الفعاليات الرياضية على مستوى الوطن العربي.

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