انطلاق النسخة الثالثة لمؤتمر النشء بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن إنطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار "بناء جيل" بعدد من مراكز الشباب الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين وإدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط بمشاركة العشرات من الطلائع والنشء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط لتأهيل وتدريب النشء من المرحلة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعدد من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية والعمل على بناء وعيهم بصورة سليمة والتي تؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد محافظ أسيوط على أهمية النشء الذين يعتبرون أمل الغد وشباب المستقبل لتحدث التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيقها تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار “بناء جيل”

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة قد نظمت أولي لقاءات النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار "بناء جيل" بمركز شباب ساحل سليم بمشاركة 700 طليع وطليعة وذلك لخلق جيل واع بقضايا وطنه وقادر على مواجهة التحديات.

وبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري والترحيب بالحضور ثم بداية اللقاء الذي تناول خلاله الدكتور عبد الرحمن علي أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط عدة محاور منها دور النشء في خدمة المجتمع، الهوية الأسرية ودور النشء داخل الأسرة، الأمن القومي بالإضافة إلى إنجازات الدولة المصرية.

وأوضح محافظ أسيوط أن فعاليات المؤتمر تستمر على مدار 3 لقاءات بمراكز شباب (ساحل سليم، ابنوب، بني مر) ويتضمن مجموعة من الأنشطة والورش التفاعلية التي تركز على إعداد أوراق السياسات العامة وتحليل القضايا المجتمعية مع تطوير مهارات القيادة والتفكير النقدي والعمل الجماعي والتي تشمل رؤية مصر ٢٠٣٠، وإنجازات الدولة المصرية.

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