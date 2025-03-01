الظواهر الفلكية في رمضان 2025.. كسوف جزئي للشمس وخسوف كلي للقمر.. زحل في تقابل مع الشمس.. شكل خاص لبدر الشهر الكريم.. وهذا موعد الربيع

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية عن الظواهر الفلكية خلال شهر رمضان الكريم، حيث من المتوقع حدوث كسوف للشمس وخسوف للقمر.

وأوضح تادرس أن غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يتراءى القمر مقترنا مع كوكب الزهرة Venus (ألمع كواكب المجموعة الشمسية وهو الكوكب الثاني في الترتيب بعدا عن الشمس، آلهة الحب والجمال في الأساطير الرومانية) كما يتراءى كوكب عطارد بالقرب من الأفق الغربي أسفل الزهرة، حيث يغرب عطارد سريعا بغضون الـ 7:05 مساء تقريبا.

كما يظل مشهد اقتران القمر والزهرة مرئيا للعين المجردة السليمة حتى بدء غروب الزهرة أولا في الـ 8:05 مساء تقريبا، ثم يتبعه غروب القمر في الـ 8:40 مساء تقريبا.

ويتراءى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور 5 مارس، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم، ويظلان مرئيين بالسماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 11:45 مساء تقريبا.

جدير بالذكر ملاحظة وجود كوكب المشتري ونجم الدبران (عين الثور) ونجم كابيلا (العيوق) بالقرب من هذا المشهد في ذلك اليوم أيضا، علما بأن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك سُمى بالأخوات السبع.

6 مارس: موعد تربيع الأول

وقال إن القمر يتراءى في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا في ذلك اليوم، حيث يضيء نصف قرصه فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50% فيما يعرف بطور التربيع الأول علما بأن الجزء المضيء من القمر في حالة التربيع الأول يشير دائما إلى اتجاه الغرب وهو اتجاه الشمس (حتى لو كانت الشمس تحت الأفق)، ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا.

ويصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له تبلغ 18.2 درجة من الشمس يوم 8 مارس، وهذا هو أفضل وقت لمشاهدة كوكب عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة، لذلك تكون فترة بقائه في السماء حتى غروبه هي أطول فترة ممكنة.

اقتران القمر وكوكب المريخ

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في 8 مارس يتراءى القمر مقترنا مع كوكب المريخ Mars (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس وهو الكوكب الأحمر، وإله الحرب في الأساطير الرومانية).

ويظل هذا المشهد مرئيا بالعين المجردة السليمة حتى بدء غروبه في الـ 3:00 صباحا فجر اليوم التالي ومن الجدير بالذكر ملاحظة وجود أجرام سماوية لامعة جوار هذا المشهد في ذلك اليوم أيضا، وهي كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية)، ونجم الدبران (عين الثور)، ونجم كابيلا (العيوق)، ونجم سيرس (الشعرى اليمانية، ألمع نجوم السماء على الإطلاق).

اقتران القمر والنجم بولوكس

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في 9 مارس يتراءى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux (ألمع نجم في برج الجوزاء = كوكبة التوأمان) حيث نراهما بالقرب من بعضهما البعض في السماء حتى بداية غروب المشهد في الـ 3:45 صباحا فجر اليوم التالي.. ومن الجدير بالذكر أن النجمين بولوكس وكاستور هما ألمع نجمين في برج الجوزاء أو كوكبة التوأم، ويعتبر بولوكس أكثر لمعانا من كاستور باعتباره المتقدم عنه، حيث يشرق أولا دائما ويرمز للخلود، في حين أن كاستور أقل لمعانا ويشرق متأخرا ويرمز للفناء.

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في 10 مارس يتراءى القمر مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان.. ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير، حيث نراهما متجاورين في السماء طوال الليل إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بغضون الساعة الـ 4:30 صباح اليوم التالي.

جدير بالذكر أن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة.. وهو يظهر كسحابة مجسمة في كوكبة السرطان كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 وتمكن من رؤية 40 نجما فقط..

وبعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في 12 مارس يتراءى القمر مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما تبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية.

ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بغضون الساعة الـ 5:30 صباح اليوم التالي.

12 مارس زحل في التقابل مع الشمس

ويكون زحل في التقابل مع الشمس يوم 12 مارس، وهى ظاهرة تقابل الكواكب مع الشمس بالنسبة للأرض هي ببساطة إضاءة وجه الكوكب بالكامل وهي تشبه تماما إضاءة قرص القمر في مرحلة البدر.. وعليه سيكون وجه كوكب زحل (لؤلؤة كواكب المجموعة الشمسية) مضاء بالكامل بواسطة الشمس في ذلك اليوم وسيكون بالطبع أكثر إشراقا من أي وقت آخر في السنة.

علما بأن زحل يظهر كنجم أصفر في السماء للعين المجردة السليمة، ولكن الأمر يحتاج إلى تلسكوب صغير لرؤية حلقاته.

ويظهر الكوكبان الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وعطارد (مرسال الآلهة) في النصف الأول من شهر مارس، حيث يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة إلا أنهما يقترنان ويكونان أقرب لبعضهما البعض في ذلك اليوم إلى أن يغربا معا في الـ 7:10 مساء تقريبا.

بدر شهر رمضان الكريم

ويكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%، وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 12 إلى 16 مارس.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها قمر الدود حيث يكثر ظهور ديدان الأرض في هذا الوقت من العام.

ووقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

خسوف القمر الكلي

ويحدث خسوف القمر الكلي عندما يمر قرص القمر خلال ظل الأرض يوم 14 مارس، حيث يصبح لون القمر نحاسي داكن ويميل لونه إلى الاحمرار، علما بأن خسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا.

وسيكون الخسوف الكلي مرئيا في أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. كما سيظهر الخسوف شبه الظلي في أجزاء كبيرة من قارة أفريقيا، حيث يمر القمر خلال شبه ظل الأرض، حيث يغمق جزء منه قليلا بطريقة تكاد تكون ملحوظة دون احمرار لونه.

اقتران القمر والنجم سبيكا (ألفا العذراء)

ويشرق القمر في الـ 8:15 مساء يوم 16 مارس في مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء).

ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.. ومن الجدير بالذكر أن نجم سبيكا (السنبلة) هو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية.

القمر في الأوج

ويكون القمر في 17 مارس في منطقة الأوج في مداره حول الأرض وهي المنطقة البعيدة نسبيا عن الأرض، حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 405,800 كم،علما بأن منطقة الأوج تتغير من شهر لآخر، وعلى كل حال فإن ظاهرة المد والجزر تقل شدتها قليلا أثناء وجود القمر في الأوج..

نبتون في التقابل مع الشمس

وقال تادرس إن ظاهرة تقابل الكواكب مع الشمس بالنسبة للأرض هي ببساطة إضاءة وجه الكوكب بالكامل وهي تشبه تماما إضاءة قرص القمر في مرحلة البدر. وسيكون وجه الكوكب الأزرق العملاق (نبتون) مضاء بالكامل بواسطة الشمس في ذلك اليوم وسيكون بالطبع أكثر إشراقا من أي وقت آخر في السنة، ولكن لبعد نبتون الكبير عن الأرض فهو لا يرى بالعين المجردة بل يظهر كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات.

وتشرق الشمس في 20 من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما، حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فيتساوى كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا.. وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء أو قريبا منه حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك.. علما بأن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي للأرض.

ويشرق القمر في الدقائق الأولى من يوم 21 مارس أي في الدقائق الأولى بعد منتصف ليل يوم 20 مارس ويكون مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب).

وقلب العقرب هو ألمع نجم في برج العقرب، وهو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس..

ويشرق القمر في 22 مارس بعد منتصف الليل في طور التربيع الثاني حيث يضيء نصف قرصه فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر في حالة التربيع الثاني يشير دائما إلى اتجاه الشرق وهو إتجاه الشمس (حتى لو كانت الشمس تحت الأفق) ومن ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، ثم يستمر في التحرك نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب الفعلي عند الظهيرة، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار تقريبا.

وقال إنه عندما يقترن أي جرم سماوي مع الشمس لا يمكن رؤيته أبدا بسبب قوة إضاءة الشمس، ولذلك لا يمكننا رؤية القمر أثناء اقترانه بالشمس! وعلى هذا الأساس لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد حيث يقترن القمر مع الشمس في ذلك اليوم فيشرق معها ويغرب معها فلا يتراءى لنا أبدا وإلى أن يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد القمر الجديد علما بأن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الشفق المسائي بعد غروب الشمس مباشرة.

كما تعتمد رؤيته أيضا على صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وتعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة بالنسبة للفلكيين لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة، حيث لا يعوق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الفلكية المطلوبة.

كسوف جزئي للشمس

ويحدث كسوف الشمس الجزئي فى 29 مارس عندما يغطي جزء من قرص القمر جزءا من قرص الشمس، فيظلم هذا الجزء من قرص الشمس فقط ولا يظلم كله، علما بأن كسوف الشمس لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا ولا يرى هذا الكسوف في مصر ولكنه يرى جيدا في أجزاء من كندا، وجرينلاند، وشمال أوروبا وآسيا.

29 مارس المريخ وبولوكس (ألفا التوأم)

وبعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في 29 مارس، حيث يتراءى كوكب المريخ (الكوكب الأحمر، إله الحرب عند الرومان) مقترنا مع النجم بولوكس Pollux، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم)، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاورين في السماء إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 2:00 صباحا تقريبا من فجر اليوم التالي، علما بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

القمر في الحضيض

ويكون القمر في 30 مارس في منطقة الحضيض للمرة الثانية خلال هذا الشهر، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 358,000 كم، علما بأن منطقة الحضيض تتغير من شهر لأخر ولا يُعتبر القمر سوبر أو عملاقا إلا إذا كانت مسافته من الأرض أثناء الحضيض أقل من 360,000 كم.

وهذا الشرط ينطبق تماما على القمر في هذه الفترة وعلى كل حال فإن ظاهرة المد والجزر تزيد شدتها قليلا أثناء وجود القمر في الحضيض.

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