مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

التقط مسبار "أثينا"، وهو ثاني مركبة قمرية تطلقها شركة "إنتيوتيف ماشينز"، عدة صور "سيلفي" مع الأرض، بعد وقت قصير من دخوله الفضاء وبدء رحلته إلى القمر.

وانطلقت المهمة القمرية "أثينا" إلى الفضاء على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا بفلوريدا مساء الأربعاء 26 فبراير.

انطلاق المهمة القمرية "أثينا" إلى الفضاء

وتظهر إحدى الصور الملتقطة المرحلة العليا من صاروخ "فالكون 9" تطفو في الفراغ أسفل المسبار. ويبدو أن البقع اللامعة المرئية بالقرب من الصاروخ قد تكون بعض الحمولات الأخرى التي أطلقت مع "أثينا"، مثل المسبار القمري "لونار تريل بليزر" التابع لوكالة ناسا، والمسبار "أودين" الذي صنعته شركة "أستروفورغ" المتخصصة في تعدين الكويكبات.

وبحسب ما تظهره هذه الصور، فإن مهمة "أثينا"، التي تحمل أيضا اسم IM-2، تسير على ما يرام حتى الآن.

وكتبت شركة "إنتيوتيف ماشينز" في تحديث صباح يوم 27 فبراير: "أثينا قام بإنشاء وضعية مستقرة، وشحن الطاقة الشمسية، وإجراء اتصالات لاسلكية مع مركز عمليات المهمة في هيوستن بعد الإقلاع في 26 فبراير. والمركبة في حالة صحية ممتازة وتستعد لسلسلة من تشغيل المحرك الرئيسي المخطط لها لتعديل مسارها قبل الدخول في مدار القمر، المقرر في 3 مارس. وتتوقع الشركة احتمال هبوط على القمر في 6 مارس".

After liftoff on February 26, Athena established a stable attitude, solar charging, and radio communications contact with our mission operations center in Houston. The lander is in excellent health, sending selfies, and preparing for a series of planned main engine firings to… pic.twitter.com/Re5IgDDPBY — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 27, 2025

خدمات الحمولات القمرية التجارية

وتنفذ مهمة IM-2 عبر برنامج ناسا "خدمات الحمولات القمرية التجارية (CLPS)، الذي يضع أدوات علمية وتقنية تابعة للوكالة على مركبات هبوط قمرية خاصة.

والهدف هو جمع بيانات قمرية وفيرة بتكلفة فعالة قبل وصول رواد فضاء برنامج "أرتميس" بعد بضع سنوات.

ويشار إلى أن "أوديسيوس" كانت أول مركبة قمرية لشركة "إنتيوتيف ماشينز"، وقد هبطت بنجاح على القمر في فبراير 2024، لتصبح أول مركبة خاصة تفعل ذلك. لكن "أثينا" لن تكون الثانية حتى وإن سارت الأمور وفقا للخطة، حيث تستعد مركبة "بلو غوست" التابعة لشركة "فايرفلاي إيروسبيس" لمحاولة الهبوط على سطح القمر والمقرر في الساعات الأولى من 2 مارس.

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