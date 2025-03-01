مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من فهد البطل والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2025 ، ينتظر الجمهور عرض الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي في موسم رمضان 2025.

موعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل فهد البطل

وتعرض الحلقة الأولي من مسلسل فهد البطل على شاشة ON E في تمام الساعة 9:45 دقيقة مساء وعلي شاشة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء.

وكان قد أعلن الفنان أحمد العوضي، تفاصيل مسابقة مسلسل فهد البطل والذي ينافس به في الماراثون الرمضاني لعام 2025.

مسابقة مسلسل فهد البطل

وقال أحمد العوضي خلال مقطع فيديو علي حسابه الشخصي عبر “فيس بوك”: “قيمة جائزة مسابقة الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل نصف مليون جنيه مقسمة على 25 فردا”.

مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

من ناحية أخرى، استطاع فريق برنامج "برنامج رامز إيلون مصر" الإيقاع بالفنان أحمد العوضي ليكون أحد ضحايا مقدم البرنامج رامز جلال في موسم 2025.

وأكد أحد المقربين من البرنامج أن أحمد العوضي حصل على ما يقرب من 8 ملايين جنيه مقابل ظهوره في الحلقة.

تفاصيل برنامج "رامز إيلون مصر"

ويبدأ البرنامج بفقرة لجنة التحكيم على أحد المسارح، والتي تتكون من المطربة نوال الزغبي، وأحد لاعبي كرة القدم، بالإضافة إلى رامز جلال الذي يتخفى في شخصية أخرى.

يصعد المشاركون في البرنامج على المسرح لتقديم بعض الأغاني أو مشاهد تمثيلية، ويبدأ رامز جلال في التقليل من أدائهم بطريقة ساخرة، مما يثير التوتر والجدل، وبعد فاصل قصير، يختفي رامز فجأة ليعود للمسرح بشكل مختلف تمامًا، مصطحبًا روبوتًا في هيئة كلب، ويبدأ في مضايقة الضيف بطرق مبتكرة، حتى يضطر الضيف لمغادرة المسرح والتوجه إلى غرفته.



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