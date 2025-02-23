ساويرس: أطمح أن أكون أغنى رجل بالعالم وإيماني بربنا أقوى ما أملك

نجيب ساويرس، قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن والدتي منحتنا المحبة ومخافة الله والإحساس بالفقراء منذ الصغر، ووالدي أحسن تربيتنا".





وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “أحب لابني أن يثبت نفسه قبل أن يتولى إدارة إحدى شركاتي”.

وتابع ساويرس: "أقلق على أولادي وبخاف من ربنا وأتمنى أن يغفر لي ذنوبي، وعندي ذنوب ولكن أقوى حتة عندي إيماني بربنا وهذا الإيمان يمنحني قوة غير عادية".

رغبة ساويرس



ولفت إلى أنه كان دائما يطمح إلى أن يكون أغنى رجل في العالم، قائلا: "دائما أحب أن أكون الأول في كل شيء، وزعلت على تراجع ترتيبي في قائمة فوربس للمليارديرات".

ندم ساويرس بسبب بيع هذه الشركة

وأشار: "ندمت على بيعي لشركة أوراسكوم تليكوم في 2008 بقيمة 14 مليار دولار لشركة دوتش الألمانية".



أمنية نجيب ساويرس

وعن أمنيته، قال ساويرس: "نفسي أعمل عمل خيري يكون فريد على مستوى العالم وأتعرف به، حاجة زي مستشفى مجدي يعقوب في أسوان".

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