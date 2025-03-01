باليوم والساعة، موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب إفريقيا

يستعد منتخب مصر للمحليين بقيادة مديره الفنى وائل رياض لمواجهة نظيره جنوب إفريقيا، في المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، المحدد انطلاقها في شهر أغسطس المقبل، وتستضيفها ثلاث دول هي كينيا وتنزانيا وأوغندا.

موعد مباراة منتخبى مصر وجنوب إفريقيا للمحليين

تقام مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب إفريقيا غدا الأحد، على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر وجنوب إفريقيا، وحتى الآن لم يتكشف إمكانية نقل المباراة على الهواء مباشرة من عدمه.

منتخب مصر يصل جنوب إفريقيا

كانت وصلت بعثة منتخب مصر للمحليين، أمس الجمعة، إلى مدينة بلومفونتين استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا، الأحد المقبل، في المرحلة الأولى بتصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

الجهاز الفني لمنتخب مصر للمحليين، فيتو

موعد مباراتي مصر وجنوب إفريقيا للمحليين

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهتي منتخب مصر مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن مواجهة الذهاب ستقام يوم 2 مارس الجاري، في مدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا.



وأضاف البيان أن استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، سيستضيف مواجهة الإياب يوم 9 من ذات الشهر.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة الثامنة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين، بين يومي 2 و30 أغسطس بالعام الجاري.

مشوار مصر في تصفيات المحليين

ويلعب منتخب المحليين حال تأهله مع الفائز من مواجهة جزر القمر ضد مالاوي في المرحلة الأخيرة للتصفيات على أن يلعب الفراعنة في النهائيات حال الصعود ضمن المجموعة الثالثة بجانب أوغندا والنيجر وغينيا والمنتخب الثاني الصاعد من التصفيات (الجزائر ضد الفائز من لقاء جامبيا والجابون).



ويقود منتخب المحليين المدير الفني وائل رياض والذي استدعى 26 لاعبا لخوض معسكر مغلق أبرزهم أيمن أشرف وسيد عبد الله ثنائي البنك الأهلي ومروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا.

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