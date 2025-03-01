لم أكن سعيدا، ميسي يكشف سر اتخاذ "قراره الاضطراري"

ميسي، كشف أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي، عن سر اختياره الانضمام إلى أحد فرق الدوري الأمريكي، مؤكدًا أنه لم يكن سعيدًا بتجربته في باريس سان جيرمان.

ورحل ميسي عن صفوف نادي برشلونة في صيف 2021 وانضم إلى باريس سان جيرمان، ومنه انتقل إلى إنتر ميامي في صيف 2023.

ولا يتبقى في عقد ميسي مع نادي إنتر ميامي سوى بضعة أشهر، حيث ينتهي عقد أسطورة الأرجنتين مع ناديه بشكل رسمي في ديسمبر عام 2025 الجاري.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: “الدوري الأمريكي أصفه يتميز بالسرعة والقوة، وهناك الآن العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين، جميع الفرق تحاول الهجوم، وجميعها تريد تسجيل الأهداف، لذلك المباريات مفتوحة”.

وتابع: “الدوري الأمريكي لكرة القدم ينمو كثيرًا، بما يتماشى مع ثقافة الولايات المتحدة، الدوري يتطور كثيرًا، وأتمنى أن يستمر مع المزيد من الأندية التي تحذو حذو إنتر ميامي”.

وأضاف: “نحن في إنتر ميامي نريد الفوز بالألقاب هذا هو الهدف، نريد الفوز والتطور وإظهار جودتنا وهناك انسجام ممتاز مع اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق”.

وأكمل: “لقد كان في ذهني دائمًا تجربة فصل جديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم، لقد أردت دائمًا هذه الخطوة، لقد جذبني إنتر ميامي لأن النادي ينمو ويتطور”.

وزاد: “أردت أن آتي إلى هنا لمساعدة النادي على أن يصبح أكبر، وكذلك منح الدوري الأمريكي لكرة القدم المزيد من القوة كعلامة تجارية عالمية”.

وواصل: “كان المجئ إلى إنتر ميامي فرصة، ورغم أن انتقالي إلى باريس سان جيرمان كان قرارًا عليَّ اتخاذه فورًا لأنني اضطررت إلى مغادرة برشلونة، فإنني لم أستمتع بالعامين هناك”.

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