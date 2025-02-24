نجم نيويورك سيتي يستفز ميسي باحتفاله بطريقه رونالدو (فيديو)

أثار احتفال السلوفيني ميتجا إيلينيتش، نجم نيويورك سيتي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة اكس، خاصه مع تسليط الضوء على استفزاز اللاعب ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي.

ولفت إيلينيتش الأنظار إليه بشدة خلال مباراة مثيرة جمعت إنتر ميامي ونيويورك سيتي في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الأمريكي، حيث سجّل اللاعب السلوفيني هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 26 من المباراة، ولكن ما أثار الجدل كان طريقة احتفال إيلينيتش، حيث كرر الحركة الشهيرة لرونالدو وهو ما صدم ميسي بشكل واضح في تلك اللحظة.

كما أن إيلينيتش احتفل بالهدف الأول له مع نيويورك سيتي بطريقةٍ لاقت اهتمامًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة للاحتفال وأظهر ميسي ومدربه السابق خافيير ماسكيرانو وكأنهما لم يصدقا أن لاعبًا آخر في الدوري الأمريكي يقلّد رونالدو بهذه الطريقة.

هدف اللاعب

لاعب نيويورك سيتي السلوفيني ميتجا إيلينيتش

يحتفل على طريقة الأسطورة كريستيانو امام انتر

ميامي 🥶 pic.twitter.com/EmhjbKpjqA — CR7 𓃵 (@ppli89) February 23, 2025

تصريحات مينجا بعد الاحتفال بطريقة كريستيانو

وأعرب مبتجا عن سعادته الكبيرة بتقليده احتفال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في وجه غريمه، ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، بالدوري الأمريكي، أمس الأحد.

وبدا إيلينيتش سعيدًا للغاية بنفسه بعد أن قام بحركة استفزازية أمام ميسي، حيث كشف عن عشقه للمهاجم السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد البالغ من العمر 40 عامًا.

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حديث ميتيا إيلينيتش لاعب نيويورك سيتي عن احتفاله على طريقه الاسطورة كريستيانو رونالدو امام ميسي ❤️ pic.twitter.com/ATRqecRUOm — عالم القوت (@GOATTWORLD) February 24, 2025

وقال بعد المباراة: "بخصوص الاحتفال، أنا من أشد المعجبين بكريستيانو، لأكون صادقًا، كان هذا في الأساس حلمي، أن أقوم به أمام ليونيل ميسي، يمكنني القول إنه يعكس أيضًا ثقتي الكبيرة، وأنا سعيد جدًا لأن ذلك حدث أمس".

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