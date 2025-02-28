عودة ميسي إلى برشلونة؟ تعليق مثير من رئيس رابطة الليجا

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، ثقته في عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة في المستقبل، سواء كلاعب أو في منصب إداري داخل النادي.

وكان ميسي قد غادر نادي برشلونة عام 2020 بعد انتهاء عقده، لينتقل إلى باريس سان جيرمان قبل أن يحط الرحال في إنتر ميامي الأمريكي العام الماضي.

وفي تصريحات لموقع GiveMeSport، قال تيباس: “أعتقد أن ميسي يريد العودة إلى برشلونة، لقد أمضى سنوات طويلة هناك، وأنا متأكد تمامًا من أنه سيعود، ربما كلاعب، ولكنني أراه أيضًا يتولى دورًا إداريًا داخل النادي في المستقبل”.

احتمالية عودة ميسي ونيمار إلى برشلونة

وأضاف خافيير تيباس: “ميسي وبرشلونة مرتبطان ببعضهما البعض، علامتهما التجارية متشابهة في كثير من الجوانب، وهو يكنّ حبًا كبيرًا للنادي”.

أما عن النجم البرازيلي نيمار، فاستبعد تيباس عودته إلى الفريق الكتالوني، قائلًا: “نيمار قصة مختلفة تمامًا، لا أعتقد أنه سيعود إلى برشلونة أبدًا، وأنا واثق من ذلك”.

وكان نيمار قد غادر برشلونة في 2017 متجهًا إلى باريس سان جيرمان، قبل أن يعود مؤخرًا إلى البرازيل للعب مع سانتوس.

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