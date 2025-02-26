الأربعاء 26 فبراير 2025
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رياضة

رابطة الأندية الأمريكية تعاقب ميسي بسبب سلوكه

ميسي،فيتو
ميسي،فيتو

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي، معاقبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب أزمة في نهاية مباراة فريقه إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي، السبت الماضي.

والتقطت عدسات الكاميرات إمساك ميسي برقبة مهدي البلوشي، أحد المدربين المساعدين في نيويورك سيتي، مرتين، عقب نهاية اللقاء بالتعادل (2-2).


وقالت الرابطة: إن سلوك ميسي انتهك سياسة الدوري، من خلال وضع الأيدي على وجه أو رأس أو رقبة الخصم، وبناء على ذلك تم توقيع غرامة عليه، لم يكشف عن قيمتها.


كما تعرض لويس سواريز، زميل ميسي، أيضا إلى عقوبة مماثلة، بسبب وضع يده على رقبة مدافع نيويورك بيرك ريسا، بين الشوطين.

يذكر أن ميسي صنع هدف التعادل لإنتر ميامي في الوقت بدل الضائع، لزميله تيلاسكو سيجوفيا.

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