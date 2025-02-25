تقارير أرجنتينية: ميسي يفكر في العودة إلى برشلونة

يفكر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، في العودة مجددًا لصفوف برشلونة بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي صاحب الـ37 عامًا، مع إنتر ميامي في نهاية عام 2025، ولا توجد خطط لتجديد التعاقد حتى الآن.

ميسي مهتم بمشروع برشلونة الجديد

لكن وفقًا لما ذكره الصحفي أليكس كاندال عبر قناة "Dsport" الأرجنتينية، فإن ميسي يبدي اهتمامًا كبيرًا بالمشروع الجديد للنادي الكتالوني، خصوصًا مع اقتراب افتتاح ملعب كامب نو بحلّته الجديدة.

يُذكر أنه في صيف 2021، عاش عشاق برشلونة واحدة من أكثر اللحظات حزنًا في تاريخ النادي، حيث أعلن البلوجرانا رسميًا رحيل ليونيل ميسي بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالنادي، وعجز الإدارة عن تسجيل عقده الجديد ضمن قواعد الليجا الخاصة باللعب المالي النظيف.

وبعد أكثر من 20 عامًا قضاها داخل جدران كامب نو، ودع ميسي النادي الذي نشأ فيه، بعدما أصبح هدافه التاريخي وأسطورته الأبرز، حيث خاض مع الفريق 778 مباراة، سجل خلالها 672 هدفًا، وحقق أكثر من 35 لقبًا، من بينها دوري أبطال أوروبا (4 مرات) والدوري الإسباني (10 مرات).

ورحل ميسي عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان عام 2021، وبعد موسمين انتقل لخوض التجربة الأمريكية مع إنتر ميامي.

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