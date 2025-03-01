جورجي جيسوس: الهلال يمر بفترات صعبة وعلينا مراجعة ما يحدث

الدوري السعودي، علق المدرب البرتغالي، جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، على خسارة فريقه أمام الأهلي في كلاسيكو الجولة 23 من الدوري السعودي.

وكان الهلال قد تلقى هزيمة على ملعبه وأمام جماهيره بنتيجة 3-2 لصالح الأهلي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة آرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.

وبعد المباراة، أثنى المدرب البرتغالي على أداء الفريقين في المباراة، على الرغم من خسارة فريقه، كما أقر بوجود بعض المشاركة في دفاع الهلال.

وقال المدرب البرتغالي: “المباراة كانت ممتعة للمشاهد المحايد، حيث شهدت مستوى مميزًا من الفريقين. في الشوط الأول كنا الطرف الأفضل من حيث التفاصيل والوصول إلى المرمى، لكننا لم نتمكن من التسجيل. في الشوط الثاني، واصلنا اللعب بإيقاع عالٍ، لكننا تلقينا هدفين في وقت قصير”.

وأضاف: “الخسارة على أرضنا دائمًا ما تكون مؤلمة، وهذه أول هزيمة لي على ملعبنا منذ قدومي إلى الهلال، جميع الفرق تمر بفترات صعبة، ونحن نمر بفترة علينا أن نراجع خلالها ما يحدث ونبحث عن الحلول”.

وتابع: “إذا قارنا أنفسنا بالموسم الماضي، سنجد أن الأمور مختلفة، خاصة من الناحية الدفاعية، ولذلك علينا البحث عن حلول لتحسين هذا الجانب”.

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