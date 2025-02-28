النصر يسقط أمام العروبة في الدوري السعودي

سقط فريق النصر أمام نظيره العروبة بهدفين مقابل هدف، على ملعب استاد العروبة في إطار الجولة الـ 23 من بطولة الدوري السعودي.

مباراة النصر ضد العروبة

أحرز هدف العروبة عمر السومة في الدقيقة 39 وتعادل للنصر نواف مشاري في الدقيقة 55.

وأحرز الهدف الثاني العروبة يوهان برج في الدقيقة 64.

ويحتل رفقاء رونالدو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة.

وعلى جانب آخر، يحتل العروبة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 26 نقطة.

تشكيل النصر أمام العروبة

وقاد كريستيانو رونالدو هجوم النصر في مباراة العروبة اليوم.

تشكيل النصر أمام العروبة



مباراة النصر ضد العروبة في الدوري السعودي

تولى مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والعروبة، المعلق فهد العتيبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.