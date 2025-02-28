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رياضة

الدوري السعودي، العروبة يتقدم على النصر بهدف في الشوط الأول

العروبة والنصر، فيتو
العروبة والنصر، فيتو

تغاخر فريق النصر اغمام نظيره العروبة بهدف دون رد بالشوط الأول، على ملعب استاد العروبة في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي.

مباراة النصر ضد العروبة

أحرز هدف العروبة عمر السومة في الدقيقة 40.

ويقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر في مباراة العروبة اليوم. 

تشكيل النصر أمام العروبة


مباراة النصر ضد العروبة في الدوري السعودي

يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والعروبة، المعلق فهد العتيبي.

ويسعى فريق النصر إلى الفوز  على العروبة، لتعزيز مركزه ومواصلة اللحاق بالمتصدر والوصيف الهلال والاتحاد، منتشيًا بفوزه بالجولة الماضية على الوحدة متذيل الترتيب بنتيجة 2-0.

ويحتل رفقاء رونالدو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة.

وعلى جانب آخر، يتسلح العروبة بعاملي الأرض والجمهور لحصد الثلاث نقاط وتحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 23 نقطة.

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