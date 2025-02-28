أهلي جدة يحقق فوزا مثيرا على الهلال 2/3 في الدوري السعودي

خسر فريق الهلال أمام نظيره أهلي جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم ضمن لقاءت الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري السعودي.

وسجل أهداف فريق أهلي جدة الثلاثة اللاعب ايفان توني في الدقائق 47 و53و 87.

وسجل هدفي فريق الهلال سالم الدوسري في الدقيقة 74، وماركوس ليوناردو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

تشكيل الهلال أمام أهلي جدة



تشكيل الأهلي أمام الهلال

ترتيب الهلال والأهلي في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 51 نقطة، بينما يتقدم الأهلي للمركز الرابع بـ 47 نقطة.

وفاز الهلال خلال المباراة الأخيرة على حساب الخلود، بنتيجة (5-1)، بينما انتصر الراقي على القادسية في مباراته الماضية، بنتيجة (4-1).

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