السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أهلي جدة يحقق فوزا مثيرا على الهلال 2/3 في الدوري السعودي

أهلي جدة
أهلي جدة

خسر فريق الهلال أمام نظيره أهلي جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين  في اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم ضمن لقاءت الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري السعودي.

وسجل أهداف فريق أهلي جدة الثلاثة اللاعب ايفان توني في الدقائق 47 و53و 87. 

وسجل هدفي فريق الهلال سالم الدوسري في الدقيقة 74، وماركوس ليوناردو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء. 

تشكيل الهلال أمام أهلي جدة 


تشكيل الأهلي أمام الهلال 

ترتيب الهلال والأهلي في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 51 نقطة، بينما يتقدم الأهلي للمركز الرابع بـ 47 نقطة.

 وفاز الهلال خلال المباراة الأخيرة على حساب الخلود، بنتيجة (5-1)، بينما انتصر الراقي على القادسية في مباراته الماضية، بنتيجة (4-1).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال أهلي جدة سالم الدوسري الدوري السعودي الأهلي

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي

التشكيل الرسمي لقمة الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

وبخه لمدة 80 دقيقة وطرده من البيت الأبيض، كواليس لقاء الإهانة بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

ترامب يسخر من مظهر وملابس زيلينسكي (فيديو)

8 لاعبين من الأهلي ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

ترامب يوبخ زيلينسكي، مشادة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فى البيت الأبيض (فيديو)

ارتفاع يصل لـ 15 جنيهًا في سعر زجاجة الزيت اليوم

بث مباشر، أول صلاة تراويح في الحرم المكي

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة، حالة الطقس أول أيام رمضان

منوعات

المزيد

عرض زواج فريد، فلاح رومانسي يخطب حبيبته بطريقة غريبة

استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي، ما السبب؟

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الطلائع.. الزمالك ضد إنبي.. ليفربول أمام باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك دعاء معين لاستقبال شهر رمضان؟ أمين الفتوى يوضح ما كان يقوله النبي (فيديو)

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح رد الله على ادعاء اليهود بشأن النار

هو بيصوم ومش بيصلي وهي بتصوم ومش محجبة هل صيامهم باطل؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية