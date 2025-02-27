القبض على سائق أتوبيس متهم بالاصطدام بسيارتين ملاكي والتسبب في إصابة 7 أشخاص بدائري الهرم

ألقت قوات الأمن القبض على سائق أتوبيس بتهمة تسببه في إصابة 7 أشخاص، إثر تصادمه بسيارتين ملاكي بالطريق الدائري اتجاه الهرم، ومن المقرر خضوعه لتحليل مخدرات للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه.

وتسبب الحادث في زحام مروري وتكدس السيارات، وقامت الخدمات المرورية برفع حطام الحادث وسحب الأتوبيس والسيارتين لقسم شرطة الهرم لاستكمال تحرير المحضر اللازم، وتسيير الحركة المرورية.

ويواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات للوقوف على أسباب الواقعة.

كان مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الدائري.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم أتوبيس مع سيارتين ملاكي بالطريق الدائري اتجاه الهرم، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

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