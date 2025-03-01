السبت 01 مارس 2025
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حوادث

علشان ركنة الأتوبيس، صاحب مخبز يقتل سائقا ويصيب نجله بإصابات خطرة في إمبابة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب مخبز وعاطل بتهمة إنهاء حياة سائق أوتوبيس بإحدى الشركات الخاصة، والشروع في قتل نجله، بسبب مشاجرة على ركن الأتوبيس بأحد الشوارع بمنطقة إمبابة، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

ويواصل رجال الأمن بتفريغ الكاميرات وسماع شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة إمبابة، بلاغًا بوقوع مشاجرة أدت إلى مقتل سائق أتوبيس بإحدى الشركات الخاصة 62 عامًا، وإصابة نجله بإصابات بالغة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، ونقل نجله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

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الأجهزة الأمنية مشاجرة النيابة العامة رجال الأمن

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