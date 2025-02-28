الجمعة 28 فبراير 2025
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حوادث

إصابة شخصين باختناق في حريق شقة ببدر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق السادس في أحد العقارات بمدينة بدر، ما أسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

حريق شقة بمدينة بدر
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

وبالفحص تبين إصابة شخصين بحالة اختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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