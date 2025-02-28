السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، فيورنتينا يتخطى ليتشي بهدف نظيف

فيورنتينا الإيطالي،
فيورنتينا الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة فيورنتينا أمام ليتشي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز 

سجل هدف فيورنتينا اللاعب روبن جوسينس في الدقيقة 9 
 

تشكيل فيورنتينا أمام ليتشي

دي خيا - مارين بونجراسيتش - بابلو ماري - رانييري - دودو - نادور - ماندراجورا - دانيلو كاتالدي - زانيولو - روبن حونسيس - بيلتران 

ليتشي الإيطالي، فيتو
ليتشي الإيطالي، فيتو

تشكيل ليتشي أمام فيورنتينا

فلاديميرو فالكوني - فيدريك جيلبرت - باسكيروتو - ميدون بريشا - جاليو - لاسانا كوليبالي - بالزازر بيريت - تيتي مورينتي - جيان - كارلسون - كريستوفيتش  

ويسعى كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاث، سواء لتعزيز موقعه في المنافسة أو تحسين ترتيبه في الجدول.

تاريخ مواجهات فيورنتينا ضد ليتشي

شهدت المواجهات السابقة بين الفريقين 10 مباريات، حيث تفوق فيورنتينا بالفوز في 4 مباريات، بينما انتصر ليتشي في 3 مواجهات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل. تعكس هذه الأرقام تقارب المستوى بين الفريقين، مما يزيد من صعوبة المباراة ويجعلها مفتوحة على جميع الاحتمالات.

طموحات الفريقين

فيورنتينا يدخل اللقاء وعينه على تحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز رصيده من النقاط، خاصة أن الفريق يسعى لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ليتشي من جانبه، يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية، سواء بالفوز أو التعادل، لمواصلة مشواره بثبات في الدوري وتجنب أي تراجع في الترتيب قد يعرضه لضغوط مع اقتراب نهاية الموسم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي فيورنتينا أمام ليتشي ملعب أرتيميو فرانكي فيورنتينا ليتشي روبن جوسينس

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، فيورنتينا يتقدم بهدف على ليتشي في الشوط الأول

بولونيا يقلب الطاولة أمام ميلان ويفوز 2-1 في الدوري الإيطالي

مواجهة قوية بين إنتر ونابولي لحسم قمة الدوري الإيطالي السبت المقبل

الدوري الايطالي، يوفنتوس يكشف طبيعة إصابة لاعبه
ads

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

وبخه لمدة 80 دقيقة وطرده من البيت الأبيض، كواليس لقاء الإهانة بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

ترامب يسخر من مظهر وملابس زيلينسكي (فيديو)

8 لاعبين من الأهلي ضمن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

ترامب يوبخ زيلينسكي، مشادة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فى البيت الأبيض (فيديو)

ارتفاع يصل لـ 15 جنيهًا في سعر زجاجة الزيت اليوم

بث مباشر، أول صلاة تراويح في الحرم المكي

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة، حالة الطقس أول أيام رمضان

منوعات

المزيد

عرض زواج فريد، فلاح رومانسي يخطب حبيبته بطريقة غريبة

استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي، ما السبب؟

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الطلائع.. الزمالك ضد إنبي.. ليفربول أمام باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك دعاء معين لاستقبال شهر رمضان؟ أمين الفتوى يوضح ما كان يقوله النبي (فيديو)

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح رد الله على ادعاء اليهود بشأن النار

هو بيصوم ومش بيصلي وهي بتصوم ومش محجبة هل صيامهم باطل؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية