الدوري الإيطالي، فيورنتينا يتخطى ليتشي بهدف نظيف

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة فيورنتينا أمام ليتشي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز

سجل هدف فيورنتينا اللاعب روبن جوسينس في الدقيقة 9



تشكيل فيورنتينا أمام ليتشي

دي خيا - مارين بونجراسيتش - بابلو ماري - رانييري - دودو - نادور - ماندراجورا - دانيلو كاتالدي - زانيولو - روبن حونسيس - بيلتران

ليتشي الإيطالي، فيتو

تشكيل ليتشي أمام فيورنتينا

فلاديميرو فالكوني - فيدريك جيلبرت - باسكيروتو - ميدون بريشا - جاليو - لاسانا كوليبالي - بالزازر بيريت - تيتي مورينتي - جيان - كارلسون - كريستوفيتش

ويسعى كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاث، سواء لتعزيز موقعه في المنافسة أو تحسين ترتيبه في الجدول.

تاريخ مواجهات فيورنتينا ضد ليتشي

شهدت المواجهات السابقة بين الفريقين 10 مباريات، حيث تفوق فيورنتينا بالفوز في 4 مباريات، بينما انتصر ليتشي في 3 مواجهات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل. تعكس هذه الأرقام تقارب المستوى بين الفريقين، مما يزيد من صعوبة المباراة ويجعلها مفتوحة على جميع الاحتمالات.

طموحات الفريقين

فيورنتينا يدخل اللقاء وعينه على تحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز رصيده من النقاط، خاصة أن الفريق يسعى لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ليتشي من جانبه، يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية، سواء بالفوز أو التعادل، لمواصلة مشواره بثبات في الدوري وتجنب أي تراجع في الترتيب قد يعرضه لضغوط مع اقتراب نهاية الموسم.

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