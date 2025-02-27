الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على بولونيا 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بولونيا ضد ميلان بنتيجة 0/1 للروسونيري، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب ريناتو دال آرا، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف ميلان في مرمى بولونيا، رفائيل لياو في الدقيقة 43.

تشكيل ميلان أمام بولونيا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: أليكس خيميني، مالك ثياو، ستراهينيا بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: يونس موسى، يوسف فوفانا، جواو فيليكس، تيجاني ريجنديرز.

خط الهجوم: رفائيل لياو، سانتياجو خيمينيز.

تشكيل بولونيا ضد ميلان

حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي.

خط الدفاع: لورينزو دي سيلفيستري، سام بوكيما، نيكولو كاسالي، خوان ميراندا.

خط الوسط: ريمو فريلير، لويس فيرجسون، بنيامين دومينجيز، جيوفاني فابيان.

خط الهجوم: دان ندوي، سانتياجو كاسترو.

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