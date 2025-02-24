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رياضة

فيورنتينا يطمئن جماهيره بعد مغادرة مويس كين لمستشفى فيرونا

فيورنتينا
فيورنتينا

 غادر مويس كين، مهاجم فيورنتينا، مستشفى فيرونا مساء أمس الأحد، بعدما دخلها في نفس اليوم، عقب تلقيه ضربة في الرأس خلال مواجهة هيلاس فيرونا، وسقوطه على أرضية الملعب بعدها بدقائق.

 

مويس كين يغادر مستشفى فيرونا

وقال فيورنتينا، اليوم الإثنين، في بيان مقتضب: "يعلن نادي فيورنتينا مغادرة مويس كين مستشفى فيرونا، مساء أمس، وعودته إلى فلورنسا.. كانت جميع الاختبارات السريرية والتشخيصية التي أجريت له سلبية".

وأثار كين حالة من الفزع، بعد 3 شهور فقط من تعرض زميله في الفريق، الإيطالي إدواردو بوفي، لأزمة قلبية.


وأصيب اللاعب الإيطالي إثر صدمة قوية في الرأس، أحدثت له جرحا، حينما كانت المباراة في الدقيقة 60.

وبعد تلقيه الإسعافات الأولية، من جانب الجهاز الطبي لفيورنتينا، دخل كين مجددا أرضية الملعب وهو يترنح.. ولم تمر سوى دقائق معدودة، حتى سقط مجددا في وسط الملعب.

وتدخل الجهاز الطبي لفيورنتينا سريعا، ليساعد اللاعب الذي كان في حالة وعي، للاستلقاء على محفة أوصلته لعربة إسعاف، اتجهت به للمستشفى.

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