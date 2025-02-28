بتخفيضات تصل لـ 31%، تعرف على أسعار الزبادي استعدادًا لأول سحور في رمضان

أسعار الزبادي استعدادًا لأول سحور في رمضان 2025، بالتزامن مع استعدادات المواطنين لبدء شهر رمضان المبارك، بشراء مستلزمات سحور رمضان، التي من أولوياتها شراء الزبادي، إذ يزيد الاستهلاك على تناول الزبادي في الشهر الكريم، حيث قدمت المحال التجارية والسلاسل الغذائية تخفيضات على أسعار الزبادي.

تخفيضات تصل لـ 31% على سعر الزبادي

وتراوحت التخفيضات على أسعار الزبادي بين 6 و31%، وشملت جميع أنواع الزبادي، التي منها اليوناني والطبيعي والفواكه.

سعر الزبادي في رمضان 2025

أسعار الزبادي بمختلف أنواعه

وتستعرض «فيتو» سعر الزبادي بمختلف أنواعه من إنتاج الشركات في السوق المحلية، بالتزامن مع استعدادات أول سحور في شهر رمضان المبارك؛ في السطور الآتية:

أسعار الزبادي اليوناني في الأسواق

بلغ سعر زبادي يوناني المراعي 5% دسم وزن 170 جرامًا نحو 28 جنيهًا. بلغ سعر زبادي يوناني المراعي 2% دسم وزن 170 جرامًا نحو 28 جنيهًا. بلغ سعر زبادي يوناني 5% دسم جهينة وزن 180 جرامًا نحو 36.5 جنيه. بلغ سعر زبادي يوناني مزارع دينا وزن 170 جرامًا نحو 29.5 جنيه. بلغ سعر دانون زبادي يوناني وزن 170 جرامًا نحو 34 جنيهًا. بلغ سعر زبادي يوناني جهينة 2% دسم وزن 180 جرامًا نحو 36.5 جنيه.

سعر الزبادي في رمضان 2025

سعر الزبادي اليوناني في الأسواق

بلغ سعر جهينة زبادي يوناني 7% دسم وزن 180 جرامًا نحو 36.5 جنيه.

بلغ سعر زبادي يوناني جهينة وزن 180 جرامًا نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر زبادي يوناني 0.2% دسم وزن 180 جرامًا نحو 36.5 جنيه.

بلغ سعر دانون زبادي يوناني سادة وزن 110 جرامات نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر جريكو زبادي يوناني وزن 150 جرامًا نحو 27.5 جنيه.

بلغ سعر ذا ميلك زبادي يوناني لايت وزن 170 جرامًا نحو 35.2 جنيه.

بلغ سعر زبادي يوناني بالتوت المراعي وزن 170 جرامًا نحو 34 جنيهًا.

سعر الزبادي في رمضان 2025

سعر الزبادي في الأسواق

بلغ سعر زبادي المراعي طبيعي 12 علبة وزم 105 جرامات نحو 66.5 جنيه. بلغ سعر زبادي دانون طبيعي عدد 8 علب وزن 100 جرام نحو 46 جنيهًا. بلغ سعر زبادي جهينة طبيعي عدد 12 علبة وزن 105 جرامات نحو 77 جنيهًا. بلغ سعر زبادي دانون سادة طبيعي عدد 12 عبوة وزن 100 جرام نحو 58 جنيهًا. بلغ سعر زبادي طبيعي المراعي وزن 165 جرامًا نحو 14.40 جنيه. بلغ سعر أكتيفيا زبادي طبيعي وزن 160 جرامًا نحو 14.85 جنيه. بلغ سعر لبنيتا طبيعي وزن 105 جرامات عدد 6 علب نحو 29 جنيهًا.

سعر الزبادي في رمضان 2025

أسعار الزبادي في الأسواق

بلغ سعر جهينة زبادي طبيعي 105 جرامات عدد 6 علب نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر المراعي تريتس زبادي بقطع الخوخ 150 جرامًا نحو 15.25 جنيه.

بلغ سعر زبادي المراعي تريتس بالخوخ وزن 105 جرامات عدد 4 عبوات نحو 33.65 جنيه.

بلغ سعر دانون زبادي لايت وزن 100 جرام عدد 6 علب نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر يوبوليس زبادي بالبسكويت بالفراولة وزن 145 جرامًا نحو 39.75 جنيه.

بلغ سعر زبادي طبيعي المراعي عدد 6 علب وزن 105 جرامات نحو 38 جنيهًا.

بلغ سعر زبادي جهينة طبيعي وزن 3 كيلوات نحو 170 جنيهًا.

سعر الزبادي في رمضان 2025

أسعار زبادي بالفراولة في الأسواق

بلغ سعر المراعي تريتس زبادي وزن 105 جرامات نحو 8.25 جنيه. بلغ سعر دانون دانجو زبادي بالفراولة عدد 6 علب نحو 47 جنيهًا. بلغ سعر جهينة زبادي طبيعي وزن كيلو نحو 60 جنيهًا. بلغ سعر زبادي طبيعي المراعي وزن كيلو نحو 87 جنيهًا. بلغ سعر جهينة زبادي بالفراولة وزن 105 جرامات عدد 6 علب نحو 46.75 جنيه.

سعر زبادي بلدي في الأسواق

بلغ سعر أكتيفيا زبادي بالشوفان وزن 135 جرامًا نحو 15.25 جنيه.

بلغ سعر زبادي طبيعي ريفي وزن 150 جرامًا نحو 14 جنيهًا.

بلغ سعر نستلة بيور زبادي طبيعي وزن 100 جرام عدد 12 عبوة نحو 91.5 جنيه.

بلغ سعر زبادي بلدي وزن 150 مل نحو 9.5 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.