ترامب يسعى لتوقيع أمر تنفيذي بشأن اللغة الرسمية لأمريكا

أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئولين في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتوقيع أمر تنفيذي من شأنه أن يجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للولايات المتحدة لأول مرة.

ترامب يسعى لتوقيع أمر تنفيذي من شأنه أن يجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها الذي يبلغ ما يقرب من 250 عاما لم تكن الإنجليزية لغة وطنية على المستوى الفيدرالي.

إلغاء تفويض أصدره بيل كلينتون

ويتحدث الناس مئات اللغات في الولايات المتحدة، وهي نتيجة لتاريخ البلاد الطويل في استقبال المهاجرين من جميع أنحاء العالم.

كما قال مسئولون إن الأمر التنفيذي من شأنه أن يلغي تفويضا فيدراليا أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون يقضي بإلزام الوكالات والمستفيدين الآخرين من التمويل الفيدرالي بتقديم المساعدة اللغوية لغير الناطقين باللغة الإنجليزية.

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