الناشئين ينتظر رد أحد المنتخبات الإفريقية لمواجهته وديا منتصف مارس

منتخب الناشئين، ينتظر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، رد أحد المنتخبات الإفريقية خلال الأيام القادمة بالموافقة، من أجل مواجهته وديا خلال معسكر الفراعنة المقبل، المحدد له يوم 12 مارس المقبل

منتخب الناشئين ينتظر ودية إفريقية منتصف مارس

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب الناشئين مواليد 2008، أنه حتى ألان لم يتحدد بشكل نهائي تفاصيل معسكر الفريق المقبل، في إنتظار رد أحد المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من بطولة أمم إفريقيا بالموافقة، من أجل مواجهته وديا في القاهرة

أوضح المصدر، في حال تأكد حضور المنتخب الإفريقي المذكور إلى القاهرة، فإن مواجهته ستكون منتصف مارس المقبل، على أن يدخل منتخب مصر للناشئين معسكر البطولة في الأسبوع الأخير من شهر مارس قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في ماراثون أمم إفريقيا

منتخب الناشئين يفوز على زامبيا بهدف

وفاز منتخب مصر مواليد 2008، على نظيره الزامبي بهدف دون رد سجله رامي عبد الرحمن في ثاني مواجهات الدورة الودية التي تحتضنها المغرب، ضمن برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

منتخب الناشئين يواجه السنغال، فيتو

ويستعد المنتخب بقيادة أحمد الكاس المدير الفني للفريق، لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 أبريل 2025، ويتأهل من خلالها 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر شهر نوفمبر 2025.

منتخب مصر يتعادل مع المغرب سلبيا

وتعادل منتخب مصر مع نظيره المغربي بدون أهداف، بالمواجهة الأولى التي خاضها الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات البطولة الودية.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط إفريقيا.

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