الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

سيراميكا كليوباترا يضرب بتروجت بثلاثية في الشوط الأول

بتروجت
بتروجت

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره بتروجت بنتيجة 3-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة على إستاد هيئة قناة السويس ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

 

سجل ثلاثية سيراميكا كليوباترا كل من؛ إسلام عيسى، محمود زلاكة، أحمد القندوسي في الدقائق 9، 36 و40، فيما سجل هدف بتروجت اللاعب إسماعيل بامبا في الدقيقة 11.

تشكيل بتروجت ضد سيراميكا 

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بتروجيت 

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - أحمد القندوسي -  محمود زلاكة - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - سعد سمير - أحمد عابدين - عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - أيمن موكا - مازن ياسر - محمد توني - محمد رضا بوبو.

الظهور الأول لعلي ماهر

وتعد مباراة اليوم الظهور الأول لعلى ماهر مديرا فنيا لسيراميكا خلفا لأيمن الرمادى بعد خسارة الفريق الجولة الماضية أمام الجونة بهدفين نظيفين.

ترتيب سيراميكا بالدوري 

ويحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 21 نقطة، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 6 وتعادل 4  أحرز لاعبوه 18 هدفا ومُنى مرماه 18 هدفا.

ويحتل بتروجت المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة. 

وكان نادي سيراميكا كليوباترا قد أصدر بيانا رسميا، أعلن خلاله رحيل أيمن الرمادي عن القيادة الفنية للفريق وأعقبه إعلان تولي علي ماهر القيادة الفنية للفريق

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