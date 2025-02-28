الجمعة 28 فبراير 2025
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محافظات

تفاصيل حركة تنقلات وكلاء الإدارات التعليمية بالفيوم

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

استبعد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم 5 من وكلاء الإدارات التعليمية السبع، بعد انتهاء مدة تكليفهم، وكلف 5  وكلاء جدد مع الإبقاء علي وكيلين من الحرس القديم، وشمل القرار الإبقاء علي كل من عماد فكري وكيل إدارة طامية مع نقله إلي إدارة غرب الفيوم التعليمية، والإبقاء علي خالد سيد خالد وكيل إدارة اطسا التعليمية، مع نقله إلي ادارة طامية التعليمية، كما تم تكليف كل من ايرين يحيي وكيلا لإدارة شرق الفيوم التعليمية، وعبدالحليم المالكي وكيلا لإدارة يوسف الصديق، ورمضان متولي وكيلا لإدارة  أبشواي، وسامية عبدالتواب وكيلا لادارة سنورس.

تفاصيل حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية

وكان  محافظ الفيوم قد اعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري إدارات الفيوم التعليمية، شملت تكليف مروة عبدالعزيز بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومحمد سعد بإدارة شرق، وعصام نعيمي بإدارة يوسف الصديق، ومحمد عبد القوي  مديرا لإدارة ابشواي التعليمية، محمد البطران مديرا لإدارة طامية، كما تم تكليف أحمد رياض سيف النصر بإدارة اطسا، ومصطفي نبارك بإدارة سنو س التعليمية.

 

رحلة مسابقة القيادات بين لجنة الفتوي ومحافظة الفيوم

يذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم السابق الدكتورة اماني قرني كانت قد أعلنت عن مسابقة بين العاملين بالتربية والتعليم لشغل وظيفة مدير إدارة  تعليمية، في شهر يونيو 2024، طبقا لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، ويعد أن تم تشكيل لجنة القيادة حسب نص القانون،  عقدت اللجنة عدة لقاءات للاختيار من بين المتقدمين الذين بلغ عددهم 64 متقدم.

وتوالت الشكاوي لدي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشكك في نزاهة المسابقة وعدم مطابقتها لنص قانون التعليم، فأحالها الي لجنة الفتوي بوزارة التربية والتعليم التي أقرت صحتها، ثم أحالت وكيل الوزارة الخالي الدكتور خالد قبيصي نفس المسابقة للجنة الفتوة للمرة الثانية لاستطلاع الرأي حول المتقدمين الذين تنتهي مدة خدمتهم 2025 بسبب الإحالة للمعاش، وتمت الموافقة عليها خلال الأسبوع الماضي.

 

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ومع انتهاء التكليفات المؤقتة بتاريخ اليوم الخميس 28 فبراير أعلنت المديرية التكليفات السابقة.

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الفيوم إدارة طامية التعليمية ادارة شرق الفيوم التعليمية ادارة إطسا التعليمية ادارة غرب الفيوم ادارة غرب الفيوم التعليمية الإدارات التعليمية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

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