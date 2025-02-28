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وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتابعان عددا من الملفات المشتركة

شريف الشربيني ومحافظ
شريف الشربيني ومحافظ الفيوم، فيتو

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المشتركة، بحضور نائب محافظ الفيوم ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بمحافظ الفيوم، مؤكدا دعمه الكامل لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها في كافة المجالات سواء السكنية أو أعمال المرافق والطرق بنطاق المحافظة، والعمل على دفع الأعمال وتذليل أي عقبات تواجه تلك المشروعات.

ومن جانبه، ثمن الدكتور أحمد الأنصاري التعاون مع وزارة الإسكان في كافة المجالات سواء الإنشائية أو البنية التحتية وكذلك تخطيط عدد من المناطق بالمحافظة، مما كان له أثر إيجابي على المواطنين بالفيوم.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الإسكان ومحافظ الفيوم، عددًا من الموضوعات الحيوية، لبحث سبل التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة بشأنها، مثل تلبية احتياجات المحافظة من القدرات الكهربائية بمنطقة دمو، بوصفها منطقة واعدة للعمران والأنشطة الاقتصادية، حيث تمثل منطقة دمو امتدادًا عمرانيًا لمدينة الفيوم تضم الآلاف من الوحدات السكنية، وبها العديد من المشروعات الاستثمارية مثل المدارس الخاصة والجامعات، فضلًا عن المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بالمنطقة، مثل مشروع القطار الكهربائي السريع، ومستشفى الفيوم العام الجديد، وكذا المستودع الاستراتيجي للسلع الأساسية، وهي شريان حيوي يربط بين مدينة الفيوم والقاهرة ومحافظات الصعيد بواسطة طريق القاهرة/ أسيوط الغربي.

كما تم خلال اللقاء، بحث آليات الاستغلال الأمثل للوحدات السكنية بمشروعي الإسكان الاجتماعي بمنطقتي شدموه ودمشقين، ومناقشة نسب التنفيذ بمشروع القرض الأوروبي، والذي يسهم في إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، من خلال تمويل إنشاء ورفع كفاءة عدد من محطات الصرف الصحي، وأشاد المحافظ بنسب تنفيذ المشروع، مثمنًا جهود وزارتي البيئة والري بهذا الشأن.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم العاصمة الإدارية الجديدة
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