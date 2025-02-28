السعودية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان

أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، ليكون السبت أول أيام شهر رمضان.

بدأت المراصد الفلكية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في تحري رؤية هلال شهر رمضان، وسط أجواء غائمة وعوالق غبارية في بعض المناطق قد تعيق الرصد.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية، عن متخصصين بالاستطلاع أن أفضل توقيت لرصد هلال شهر رمضان بدقة سيكون عند الساعة 5:55 مساءً.

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