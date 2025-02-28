ماليزيا تعلن الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت دولة ماليزيا، اليوم الجمعة، أن الأحد الموافق 2 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك.

ماليزيا تعلن الأحد أول أيام شهر رمضان

وفي السياق ذاته أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، ليكون السبت أول أيام شهر رمضان.

ومن جانبها ذكرت قناة الإخبارية السعودية، اليوم الجمعة، أنه تمت رؤية هلال رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير.

رؤية هلال رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير

وبدأت المراصد الفلكية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس في تحري رؤية هلال شهر رمضان، وسط أجواء غائمة وعوالق غبارية في بعض المناطق قد تعيق الرصد.

وبثت العديد من وسائل الإعلام السعودية، اليوم الجمعة، تغطية خاصة لعملية تحري هلال شهر رمضان المبارك بالمملكة.

وتتحرى العديد من الدول الإسلامية والعربية هلال شهر رمضان المبارك، حيث يتحرى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، هلال شهر رمضان لهذا العام، باستخدام "طائرات الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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