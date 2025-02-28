مواعيد مسلسلات وبرامج رمضان 2025 على شاشة CBC

أعلنت قناة cbc خريطة مواعيد برامج ومسلسلات شهر رمضان 2025، حيث تضم مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية والبرامج الرمضانية التي يهتم بها الجمهور والمشاهدون خلال الشهر المبارك.

خريطة قناة cbc في رمضان

ويبدأ عرض الحلقات الجديدة من المسلسلات والبرامج مع أذان المغرب، حيث تبدأ بعرض مسلسل “شهادة معاملة أطفال" بطولة النجم محمد هنيدي في تمام السادسة مساء، يليه مسلسل “حكيم باشا” بطولة الفنان مصطفى شعبان في تمام السابعة والربع مساء، وتتوالى بعدها المسلسلات والبرامج.

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