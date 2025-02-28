الجمعة 28 فبراير 2025
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خارج الحدود

أستراليا تعلن السبت أول أيام شهر رمضان

هلال رمضان، فيتو
هلال رمضان، فيتو

أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفيدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي، رسميًا، أن السبت الأول من شهر مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في البلاد.

أول دولة تعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان

ويهتم المسلمون عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية، مثل شهر رمضان أو العيد، بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي، حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقًا، والتي تسبق دولًا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.

إندونيسيا  تعلن ثبوت رؤية الهلال

كما أعلنت إندونيسيا ثبوت رؤية الهلال وأن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

من جانبها، أعلنت ماليزيا وسلطنة بروناي تعذر رؤية هلال شهر رمضان الكريم وأن الأحد 2 مارس هو غرة الشهر المبارك.

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