السعودية تتحرى هلال شهر رمضان (فيديو)

بثت العديد من وسائل الإعلام السعودية، اليوم الجمعة، تغطية خاصة لعملية تحري هلال شهر رمضان المبارك بالمملكة.

مباشر من #قناة_العربية | #السعودية.. تغطية خاصة لتحري هلال شهر رمضان المبارك https://t.co/fWJVyh2Aka — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 28, 2025

وتتحرى العديد من الدول الإسلامية والعربية هلال شهر رمضان المبارك، حيث يتحرى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، هلال شهر رمضان لهذا العام، باستخدام "طائرات الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تحري هلال رمضان بطائرات الدرون

وأكد المجلس أن هذه هي المرة الأولى عالميا التي يتم فيها تحري الهلال باستخدام "طائرات الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هذه المبادرة تعكس ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وباعتبار أن الرصد وما يتعلق به هو امتداد للرؤية المباشرة التي هي الأصل في ثبوت رؤية الهلال، عملًا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له".

وأضاف أن هذا التحري يتم بالإضافة إلى شهادات الرؤية بالعين المجردة، والمراصد الفلكية المنتشرة في أرجاء الدولة، التي تستخدم أفضل الأجهزة المتطورة والآلات المتقدمة، وتضمن دقة تحري الهلال، وتعطي نتائج وبيانات علمية مؤكدة في عمليات رصد الأهلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمراكز المتخصصة والمراصد الفلكية.

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