الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

كولر يستعين بمقاطع الفيديو لدراسة طلائع الجيش

كولر
كولر

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دراسة فريق طلائع الجيش استعداا  للمواجهة المقرر أن تجمع الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

كولر مدرب الأهلي  استعان بمقاطع فيديو لمباريات فريق طلائع الجيش في الدوري لدراسته، والوقوف علي نقاط القوة والضعف لديه. 

وعلي جانب آخر، تأكد غياب نجم الأهلي محمد مجدي أفشة عن مباراة طلائع الجيش المقبلة بسبب الإصابة فى عضلة السمانة، حيث يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الاصابة.

وقالت مصادر:  إن محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي سيواصل الغياب عن مباراة طلائع الجيش بسبب الإصابة حيث تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق تقريرا طبيا من أحمد جاب الله طبيب الفريق أكد خلاله عدم جاهزية اللاعب.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا من حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق ٥ مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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