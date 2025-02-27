الخميس 27 فبراير 2025
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رياضة

كولر يبدأ استطلاع طلائع الجيش بالفيديو

كولر
كولر

 يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق طلائع الجيش استعدادا لمواجهة الفريقين الأربعاء القادم، حيث حصل كولر علي تقرير فني بشأن المنافس لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه. 

واقترب مسئولو النادي الأهلي من إعلان تجديد عقد أكرم توفيق بعد تراجع اللاعب عن رغبته في الرحيل إلي الشمال القطري وتجديد رغبته في البقاء مع الفريق. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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