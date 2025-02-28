روشتة معهد التغذية لصيام آمن في رمضان بعيدًا عن التخمة وعسر الهضم والسمنة (فيديو)

السمنة من الأمراض المزمنة التى تصيب 40% من المصريين، وفي شهر رمضان يقبل المصريون على الطعام وتناول أشهى الوجبات والحلويات، مما يتسبب في زيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لعدم قدرة العديد على تنظيم أسلوب الحياة خلال الشهر الكريم، فيميل الكثير من الناس إلى الإفراط في تناول الطعام والإصابة بالخمول خلال فترة الإفطار.

قدمت الدكتورة سحر خيري عميد المعهد القومي للتغذية، بوزارة الصحة من خلال عدسة “فيتو” عدة نصائح للمصريين في رمضان للحفاظ على الوزن الصحي والوقاية من السمنة.

الحلويات السبب الرئيسي لزيادة الوزن في رمضان

قالت عميد معهد التغذية إن أهم خطوة يجب اتباعها هي التقليل من الحلويات في شهر رمضان لأن الحلويات والسكريات يكون لها تأثير سلبي على صحة الجسم إذا تم الإفراط فيها، ويمكن الاكتفاء بقطعة صغيرة في الأسبوع الواحد وليس بشكل يومي كما يفعل البعض.

وتابعت أنه يمكن استبدال الحلوى بالفواكه، فمن المهم الإكثار من الفاكهة والخضار، وإضافتها كوجبات خفيفة بين الإفطار والسحور للحرص على حصول الجسم على الفيتامينات التي يحتاجها والألياف حتى لا يصاب بالإمساك إثر الصيام، كما يحدث مع العديد من الناس في الأيام الأولى من شهر رمضان.

تدريج الإفطار يساعد على الشعور بالشبع وعدم الإفراط

وأكدت أن بدء الإفطار بشراهة قد يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم والتخمة، لذلك يجب بدء الإفطار بالتدريج، أولًا تناول التمر بعد الأذان ثم صلاة المغرب، وثانيًا تناول الوجبة بالتدريج كذلك الشوربة ثم السلطة ثم الطبق الرئيسي، والذي يساعد الشخص على الشعور بالشبع وعدم الإفراط في تناول الطعام.

وأضافت عميد معهد التغذية أنه يجب تأخير السحور بقدر الإمكان، وذلك حتى يتمكن الفرد من قضاء أطول فترة من الصيام بدون الشعور بالجوع، كما من المهم الحرص على شرب الماء بين الإفطار والسحور وليس مرة واحدة قبل أذان الفجر، مشددة على أهمية ممارسة الرياضة البسيطة مع الصيام للحفاظ على الوزن الصحي.

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام، مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.

2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.



3- شرب الكركدية بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.



4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر على الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.



5- تحمير الأطعمة سواء الدواجن أو اللحوم واستخدام السمن البلدي بكثرة وهو خطر على مرضى زيادة دهون الدم والكوليسترول ويعرض كبار السن للخطر أو مرضى تصلب الشرايين.



6- كثرة تناول المصريون للمخللات والمقبلات التي تملأ الشوارع، حيث تؤثر على وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم العالى والتهاب جدار المعدة.



7- تناول الحلويات بكثرة بعد الإفطار سواء القطايف أو الكنافة والبسبوسة وغيرها خاصة مع استخدام القشطة تزيد دهون الدم وتعمل على ارتخاء في عضلات الجسم ويسبب ضعف عام ودوخة وعدم تركيز وهى مقدمات لزيادة دهون الدم.



8- الاندفاع نحو الطعام دون حساب خاصة وإن لم يكن يحتوى على المكونات الغذائية المثالية منها الكربوهيدرات بنسبة 95% والدهون 35 % والبروتين 15% مع ضرورة تناول الخضراوات طازجة.



9- عدم التمهيد للمعدة والجهاز الهضمي ببداية الهضم والامتصاص لذا يجب تناول حبات تمر فقط دون عصائر ثم أداء صلاة المغرب ثم تناول شوربة دافئة لسان عصفور أو شوفان وبعد ذلك تناول الطعام بأريحية والإكثار من الخس والجرجير والخيار.



10- بلع الطعام بسرعة دون مضغه جيدا يؤثر سلبا على المعدة.



11- طريقة تسوية الأكل وتحمير اللحوم ويفضل الاعتماد على الشواء خاصة كبار السن.



12- شرب المياه بكثرة أثناء الأكل من أكبر العادات الخاطئة.



13- عدم توزيع مرضى السكر لوجبة الإفطار على مرتين.



14- عدم تناول كميات كافية من المياه، ويجب تناول 10 أكواب ماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

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