الجمعة 28 فبراير 2025
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دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

تركية تقتل رضيعها،
تركية تقتل رضيعها، فيتو

أقدمت أم شابة في تركيا على قتل رضيعتها بطريقة مروعة والاحتفاظ بجثتها في حافظة ماء وطعام (ترمز) قبل دفنها خلسةً.

 تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة 

وكشفت الشرطة التركية، فصول الجريمة الصادمة في إحدى قرى ولاية "شرناق" في جنوب تركيا، حيث أنجبت الأم، 24 عامًا، طفلتها داخل المنزل يوم 21 يناير الماضي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الأم خنقت الرضيعة في البداية عبر إغلاق فمها بيدها، ومن ثم استخدمت حبلًا حتى تأكدت من موت ابنتها.

ووضعت الأم جثة الرضيعة بعد موتها في "ترمز" بمنزلها، واحتفظت بها لمدة أسبوعين، قبل أن تستعين بشخصين لنقلها بواسطة كيس، ودفنها خلسةً في حقل زراعي دون أن تخفي آثار الكيس تحت التربة بشكل كامل.

وكشفت الشرطة فصول تلك الجريمة بعد أن تلقت بلاغًا من السكان في المنطقة التي تعيش فيها الأم بالعثور على كيس مرمي في منطقة برية بداخله جثة رضيعة، قبل أن تكشف التحقيقات باقي فصول الجريمة.

وأوقفت الشرطة الأم التي تواجه تهمة القتل العمد، حيث اعترفت خلال التحقيقات بأنها حملت بها بطريقة غير شرعية تحت تأثير المخدرات.

كما أوقفت الشرطة أحد الأشخاص بتهمة مساعدة الأم في إخفاء أدلة الجريمة، وتلاحق شخصًا ثالثًا بالتهمة ذاتها.

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