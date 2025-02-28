الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك المشاركين في مباراة زد

مران الزمالك
مران الزمالك

 خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة زد بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي؛ استعدادًا للقاء إنبي المقبل.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات استشفائية، خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام الفريق البترولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء. 

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي دون الحصول على راحة عقب مواجهة زد أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز 

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - سامح إبراهيم.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد.

 

 

تشكيل الزمالك ضد زد

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط:  محمود بنتايك - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي  – أحمد مصطفى "زيزو".

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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