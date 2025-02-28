أرقام مميزة لناصر منسي مع الزمالك في الموسم الحالي

يعيش ناصر منسي مهاجم الزمالك واحدة من أفضل فتراته الكروية مع الأبيض خلال الموسم الجاري 2024-2025، حيث أصبح أحد العناصر المهمة في تشكيل الزمالك، مسجلًا حضورًا قويًا في المباريات بأداء مميز وأرقام ملفتة.

تألق ناصر منسي اللافت جعله أحد أهم الأوراق الرابحة للفريق، حيث سجل أهدافا حاسمة مع الزمالك جعلته هداف الفريق في الموسم الجاري.

وكان ناصر منسي أحد أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي ولكن القدر كان له رأي آخر ليكون أبرز اللاعبين بالموسم الحالي.

في هذا التقرير، سنستعرض أبرز أرقامه وإحصائياته خلال الموسم الحالي، وكيف ساهم في دعم هجوم الزمالك بأداء استثنائي.

أرقام ناصر منسي مع الزمالك

خاض ناصر منسي مع الزمالك 22 مباراة في جميع البطولات بواقع 841 دقيقة.

سجل ناصر منسي 8 أهداف بواقع 7 في الدوري الممتاز وهدف في السوبر الإفريقي ساهم في حصد الأبيض اللقب على حساب النادي الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي دون الحصول على راحة عقب مواجهة زد أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - سامح إبراهيم.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد.

تشكيل الزمالك ضد زد

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايك - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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