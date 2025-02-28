محافظ الدقهلية يثمن دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المشاركة المجتمعية

أعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن سعادته بمشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في الدقهلية، الذين يضربون أروع المثل في المشاركة المجتمعية على مستوى مصر، مثمنا الدور الذي يقومون به في مشاركة الدولة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية واجتماعية، تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتوفر خدمات متنوعة لصالح أبناء الدقهلية، الذين يستحقون منا كل البذل والعطاء والتضحية.

الدقهلاوية يضربون أروع المثل في المشاركة المجتمعية

جاء ذلك خلال افتتاح مسجد النجار، بشارع سوق التجار، المتفرع من شارع بورسعيد بالمنصورة، يأتي بعد أعمال إحلاله وتجديده وتجهيزه على مساحة 600 متر تقريبا، بمشاركة المجتمع المدني والجهود الذاتية، وهو من المساجد القيمة القديمة.

افتتاح مسجد النجار بالمنصورة

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم مسجد النجار بمدينة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، والنائب، أحمد الشرقاوي، والنائب وحيد فوده، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للدقهلية وحلول شهر رمضان الكريم.

خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف

واستمع محافظ الدقهلية ومرافقوه، إلى خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، وتحدث فيها عن فضل صيام شهر رمضان، الذي يعلمنا الصبر من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين أن يبلغهم شهر رمضان، فقد فضل الله عز وجل هذا الشهر المبارك على سائر الشهور والأيام، فهو فيها كالشمس بين الكواكب، شهر جعل الله عز وجل صيامه أحد أركان الإسلام، واختصه بفضائل عظيمة، فهو شهر الصيام والقيام، شهر تتنزل فيه الرحمات، وتغفر فيه الذنوب والسيئات، وتضاعف فيه الأجور والحسنات، وتُفتح فيه أبواب الجنة، وتُغلق أبواب النار، ويعتق الله فيه عباده من النيران.

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