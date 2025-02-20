رئيس قوص يتفقد مصنع تدوير القمامة والمدفن الصحي

أجرى حسين الزمقان رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي للعمليات التي يجري تنفيذها بموقعي مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة، والمدفن الصحى، ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وأوضح رئيس المركز حسين الزمقان إلى أن إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية، يقع على مساحة 18 فدان، لخدمة وتلبية احتياجات ثلاثة مدن رئيسية هي (قوص وقفط ونقادة)، مضيفًا انه تم توريد معظم المعدات اللازمة إلى الموقع.

الطاقة الاستيعابية للمصنع تصل 500 طن بقنا

وأضاف رئيس المركز ان الطاقة الاستيعابية للمصنع تصل 500 طن يومى، ويتضمن خط متكامل من 3 أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوى (الكمبوست)، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة، ثم يتم نقل المخرجات من المرفوضات الى المدفن الصحى.

واكد رئيس المركز علي ان المشروع يحقق أبعادًا بيئية واقتصادية واجتماعية، حيث يعمل على تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة الاستخدام والتدوير، الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المقالب العشوائية للمخلفات، تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، فضلًا عن دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص.

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