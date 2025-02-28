نيمار يكشف كواليس فشل انتقاله إلى بايرن ميونخ قبل انضمامه لبرشلونة

كشف البرازيلي، نيمار جونيور، أنه كان بإمكانه أن ينتهي به المطاف بالانضمام لصفوف بايرن ميونخ الألماني بدلًا من برشلونة الإسباني عام 2013، بسبب المدرب بيب جوارديولا.

نيمار دا سيلفا

قال نيمار في بودكاست بودباه: "جوارديولا زارني عند منتصف الليل في إحدى ليالي يناير 2013، عندما كان في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية".

وأشار نيمار إلى أن والده وجوارديولا ومترجم حضروا الحفل، مؤكدًا أن بيب جلس في غرفته، وقال إنه يريدني ضمن فريقه.

وأوضح لاعب سانتوس البرازيلي الحالي: "جلس هناك ومعه جهاز كمبيوتر محمول وقطع من الورق وأراني بالتفصيل كيف يريد أن يسمح لي باللعب؟، وقال إنه إذا لم أسجل 60 هدفًا في عام واحد فسوف يغير اسمه".

وعقد اللقاء خلال إجازة جوارديولا بعد مغادرته برشلونة عام 2012، وقبل أن يبدأ العمل مع بايرن في العام التالي، وأشار نيمار إلى أن المدرب الإسباني لم يكشف له على الفور أنه وقع بالفعل مع بايرن.

وتابع: "كنت على وشك الانضمام لبايرن بسبب جوارديولا".

وقرر نيمار في النهاية الرحيل عن نادي سانتوس البرازيلي والانضمام إلى برشلونة في عام 2013، لأنه كان حلمه أن يلعب إلى جوار ليونيل ميسي.

وأمضى نيمار أربع أعوام ضمن صفوف برشلونة قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية عالمية، لكنه عاد الآن مرة أخرى إلى سانتوس بعد عامين داهمته خلالها لعنة الإصابات في فريق الهلال السعودي.

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