الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

ليفربول يعلن عن إطلاق فيلم وثائقي لمدربه السابق يورجن كلوب

كلوب
كلوب

 أعلن نادي ليفربول، اليوم الجمعة، عن إطلاق الفيلم الوثائقي الخاص بمدربه السابق الألماني يورجن كلوب.

 

فيلم وثائقي لكلوب 

 ونشر النادي الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مقطع الفيديو الترويجي للفيلم الوثائقي "زمن يورجن كلوب.. من الشكوك إلى الإيمان".

ويظهر الفيديو، لحظات من مسيرة المدرب الألماني مع الريدز والصفقات التي جلبها للفريق مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأليسون وداروين نونيز، إضافة إلى العناصر الشابة التي قدمها للفريق الأول مثل ترينت ألكسندر أرنولد.

ورحل كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي بعد 9 سنوات ونصف مع الفريق، حقق خلالها 8 ألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي في 2020 ودوري أبطال أوروبا في 2019.

ويعمل كلوب حاليا بمنصب إداري لدى شركة "ريد بول" التي تمتلك عددا من الأندية في مختلف أنحاء العالم.

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