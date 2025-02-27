ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة لاعب وسطه ومدة الغياب

كشف ريال مدريد تشخيص إصابة لاعب وسطه داني سيبايوس خلال مباراة سوسيداد بهدف في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتعرض داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، لإصابة قوية خلال انتصار فريقه بنتيجة 1-0 أمام ريال سوسيداد، ما اضطره لمغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

تشخيص إصابة نجم ريال مدريد

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا داني سيبايوس من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة شبه الغشائية التي تؤثر على وتر ساقه اليسرى.

وبحسب بعض التقارير الصحفية الإسبانية فإن مدة غياب اللاعب قد تصل إلى شهرين.

وأكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عقب المباراة أن سيبايوس يعاني من مشكلة عضلية، قائلًا: "سيخضع للفحوصات الطبية لتحديد مدى إصابته. إنه أمر مؤسف، لكن لا يوجد ما يمكن فعله الآن سوى الانتظار".

فحوصات طبية



وخضع اللاعب لفحوصات دقيقة اليوم الخميس، لتحديد مدى خطورة الإصابة وتأكد غيابه عن مواجهة ريال بيتيس المقرر إقامتها بعد غد السبت على استاد بينتو فيامارين في الدوري الإسباني.

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