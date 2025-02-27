الخميس 27 فبراير 2025
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رياضة

موهبة أرجنتينية، مانشستر سيتي يعلن عن أحدث صفقاته

لاعب مان سيتي الجديد
لاعب مان سيتي الجديد

 أعلن مانشستر سيتي التعاقد رسميا مع الأرجنتيني الشاب كلاوديو إيشيفيري ليكون أحدث صفقات الفريق الإنجليزي.

وكشف النادي الإنجليزي أن الأرجنتيني الشاب كلاوديو إيشيفيري، حصل على الرقم 30 ويمكنه المشاركة في اللقاء القادم للسيتزنز.

إيشيفيري، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، يلعب في مركز الهجوم قادما من ريفر بلايت بعد نهاية عقده.

وقال إيشيفيري للموقع الرسمي:' “لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي بالتواجد هنا في مانشستر وأن أتمكن أخيرًا من تسمية نفسي لاعبًا في مانشستر سيتي. كرة القدم هي حياتي، وكان حلمي أن ألعب لأحد أفضل الفرق في أوروبا. واليوم أصبحت أقرب إلى هذا الحلم”. 

 

وتابع: "مانشستر سيتي هو أحد أفضل الأندية في العالم. فهو لا يفوز بالبطولات فحسب، بل يلعب بشكل جميل للغاية. إنه مثال للجميع، فهو يُظهر للناس كيفية لعب كرة القدم بأفضل طريقة."

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